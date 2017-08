Tamires morava há três anos no prédio

É com carinho que amigos e conhecidos se referem a Tamires Paula de Almeida, de 14 anos, morta na tarde desta quarta-feira (23) por um adolescente. Ela era a “menina doce”, “boa aluna”, estudiosa, que gostava de leitura e pouco saía de casa. Filha única, morava com a mãe em um apartamento no setor Jardim América, onde se alocaram após deixar a cidade de Pires do Rio, a...