Técnicos e enfermeiros paralisam atividades no Cais Nova Era, em Aparecida de Goiânia

Os técnicos e enfermeiros realizam uma manifestação no Cais Nova Era, em Aparecida de Goiânia, na manhã desta quarta-feira (3). Entre as reivindicações dos servidores estão à data base e a progressão horizontal.

Segundo os servidores, o protesto começou por volta das 8 e uma assembleia já foi marcada para que decidam sobre um indicativo de greve, no dia 9 de maio. Outra paralisação está marcada na Unidade de Pronto Atendimento do Setor Buriti Sereno, na próxima sexta-feira (5).

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa que a manifestação no Cais Nova Era, o maior do município, é pacífica e ordeira. A Guarda Municipal está dando suporte. Os serviços essenciais estão funcionando normalmente (urgência e emergência).

Ainda de acordo com a SMS, o secretário de Saúde Edgar Tolini está negociando com o secretário de Fazenda André Luis Rosa os impactos das reivindicações referente ao plano de cargos e salários e buscando um acordo junto aos profissionais. A SMS esclarece ainda que está em constante diálogo com as categorias.