Suzane von Richthofen deixa prisão para curtir Dia das Mães com namorado

Após participar do assassinato dos próprios pais em 2002 e ser condenada a 39 anos de prisão, Suzane von Richthofen deixou a penitenciária feminina de Tremembé (SP), nesta sexta-feira (12), para “curtir” o Dia das Mães ao lado do namorado. O benefício é concedido a presos do regime semiaberto que tem bom comportamento.

Suzane deixou a penitenciária acompanhada do namorado e deve retornar ao presídio na próxima quarta-feira (17). Até lá, ela deve permanecer na casa do namorado, endereço fixo informado previamente à Justiça.

Esta não é a primeira vez, entretanto, que a jovem recebe o benefício. No ano anterior, Suzane teve o direito de deixar a prisão tanto no Dia das Mães, como no Dia dos Pais, para passar as datas comemorativas longe das grades.