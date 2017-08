Susto: carro pega fogo na BR-080 em São Miguel do Araguaia

Um veículo Volkswagen saveiro pegou fogo no acostamento da BR-080 em São Miguel do Araguaia, na Região Noroeste de Goiás. A única pessoa que estava no carro não teve nenhum ferimento e passa bem. O caso aconteceu no início da tarde desta quinta-feira (31).

Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, assim que o condutor percebeu a fumaça que saía do capô do veículo, ele levou o carro para o acostamento e chamou os bombeiros. “Chegamos seis minutos depois do acionamento e já encontramos o carro em chamas. Por sorte não tinha dado tempo do fogo alcançar a pintura e os pneus, caso contrário as chamas iriam se alastrar por todo o carro”, afirma o tenente Nascimento.

Para o tenente o tempo seco e quente pode ter contribuído para que o veículo tenha pegado fogo. “Por conta do calor excessivo aqui na Região já tivemos outros casos de carros que têm pegado fogo. Se o motorista esquece de colocar água ou deixa um pouco abaixo, já se tem chance de acontecer algo nesse sentido. Ainda não sabemos se esse foi o caso na ocorrência de hoje, mas pode ter sido uma das causas”, diz Nascimento.

A temperatura máxima prevista para esta quinta na cidade, por exemplo, é de 40°C, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Além do tenente, participaram do socorro o sargento Falcão e o soldado Tavares.