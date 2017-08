Suspeitos que assassinaram taxista durante assalto em Goiânia tinham saído de festa

Elias Emanuel Silva Paz, Washington dos Santos Lira e Samuel Bernardes dos Santos, de 21, 22 e 18 anos, foram presos suspeitos de envolvimento no latrocínio do taxista Corcino Viana de Brito na última quinta-feira (17).

Segundo informações da Polícia Civil, os dois primeiros são suspeitos de praticar o crime e o terceiro de esconder a arma, que está com a numeração raspada.

O taxista deixava um casal na porta de uma clínica quando foi abordado pela dupla, que estava em uma motocicleta, e anunciaram o assalto. Em seguida, o garupa desce, abre a porta do e atira.

Em entrevista à CBN Goiânia, o delegado responsável pelo caso, Francisco Lipari Filho, após o crime os policiais recolheram imagens de câmeras de monitoramento da região e assim conseguiram identificar Elias como sendo o condutor da motocicleta.

Elias foi preso na sexta em sua casa e confessou a participação no crime e apontou Washington como o autor dos disparos. Este ao ser detido também em sua residência contou que a arma utilizada no crime esta com Samuel.

Ainda de acordo com o delegado, eles contaram que voltavam de uma festa quando avistaram o taxista e resolveram segui-lo. Assim que Corcino parou o veículo a dupla anunciou o assalto. O taxista se negou a entregar os pertences e tentou apanhar um objeto que estava no interior do veículo. Neste momento, Washington efetuou os tiros. “As testemunhas confirmaram este versão”, pontou o delegado.