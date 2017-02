Suspeitos mortos em confronto com a PM seriam integrantes do Comando Vermelho

Dois dos cinco suspeitos de homicídio mortos, na noite dessa terça-feira (31), em Palmas, em confronto com a Polícia Militar (PM) tinham passagem pela polícia. Um deles, inclusive, estaria envolvido na morte de um sargento da PM no Maranhão.

A PM informou que, segundo o apurado, os mortos seriam integrantes da facção criminosa Comando Vermelho. Dois dos mortos seriam, Francisco Pereira de Jesus, 25 anos, e Erik Henrique Bezerra Ribeiro, de 21 anos.

Ainda na noite de ontem, foi registrado mais uma troca de tiros entre suspeitos e PM. Um dos homens morreu.

Ação

Segundo a polícia, os militares receberam a informação de que ocupantes de um veículo estariam atirando contra outro carro na Quadra 303 Norte. Com essas informações, ao chegarem ao local, encontraram um homem alvejado dentro de um veículo. Segundo testemunhas confirmaram à PM, os ocupantes de um Fox teriam feito os disparos.



Após a constatação do crime, o Sistema Integrado de Operações Especiais (Siop) designou mais uma equipe em busca dos suspeitos. A PM informou que na Avenida NS-01, na altura da Quadra 103 Sul, Avenida NS-01, uma das equipes se deparou com o veículo suspeito em alta velocidade.



A partir desse momento, iniciou-se uma perseguição policial. A PM informou que o veículo suspeito fazia manobras perigosas, inclusive, circulando na contramão da via. Quando os militares conseguiram se aproximar, os suspeitos realizaram diversos disparos contra a viatura.



Eles teriam conseguido fugir, mas um outro grupo, de militares da Força Tática, localizou novamente o veículo. Houve novamente troca de tiros. Nesse momento, o veículo parou e três ocupantes desceram e continuaram atirando.



A PM informou que, quando o tiroteio parou, os militares verificaram que os cinco homens estavam feridos. Eles chegaram a ser levados para o Hospital Geral de Palmas (HGP), mas não resistiram aos ferimentos.



Após ação, o local foi isolado e foram recolhidas duas pistolas e um revólver calibre 38, bem como as cápsulas utilizadas pelos autores. O caso será investigado pela Delegacia de Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou, por meio de nota, que os corpos dos mortos ainda não foram identificados.