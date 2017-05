Suspeitos do assassinato de três irmãos em casa de Goiânia são presos após atear fogo em carro

Dois suspeitos de terem assassinado três irmãos, de 27, 29 e 31 anos, dentro de casa na noite do último domingo (14) no Setor Carolina Parque, em Goiânia, foram presos na noite da segunda-feira (15) pela Polícia Militar (PM).

O crime aconteceu por volta das 23 horas, quando homens chegaram em um Ford Fox prata e atiraram, com pistolas calibre 9 milímetros, em dois irmãos, que estavam sentados no sofá da sala, e depois mataram, com seis tiros, o terceiro que estava na cama em um dos dois quartos da casa. O veículo foi visto evadindo o local do crime por testemunhas que escutaram uma série de disparos de arma de fogo no dia da ocorrência.

De acordo com as informações da PM, esse mesmo veículo foi visto no Residencial São Marcos, em Goiânia, na noite de segunda-feira. Quando os policiais foram ao encontro dos suspeitos que estavam do lado do automóvel, segundo a PM, os dois homens sacaram duas pistolas e começaram a atirar contra os oficiais, que revidaram.

Um dos disparos chegou a acertar um policial militar no peito, quase na altura do coração, mas ele foi salvo por estar vestido com um colete à prova de balas. Um dos suspeitos também foi atingido na ação policial. Mesmo assim, os homens conseguiram fugir e chegaram a atear fogo no carro que teria sido utilizado nos assassinatos

A PM informou que, após uma série de diligências, um dos suspeitos foi preso no município de Aragoiânia com um ferimento sem gravidade. “Ao examinar o local do confronto, os policiais militares encontraram capsulas de munições calibre 9mm, mesmo calibre usado no triplo homicídio, o que reforça a tese de que esses criminosos são os mesmos autores desse crime bárbaro”, disse a corporação.

Ainda segundo a PM, os criminosos presos já possuíam processos judiciais pelos crimes de roubo e formação de quadrilha.