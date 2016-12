Suspeitos de sequestrar motorista e roubar caminhão são presos na BR-060

Dois homens de 23 e 24 anos foram presos na tarde desta sexta-feira (23), no km 85 da BR-060, em Anápolis, suspeitos de sequestrarem outro homem e roubar o caminhão de carga que ele conduzia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a dupla estava em um VW Gol, acompanhada de um homem de 53 anos, quando foram abordados pelos policiais em Anápolis. Segundo a PRF, durante a abordagem, os policiais perceberam algumas irregularidades e encontraram um rádio e uma caixa de ferramentas que pareciam ser roubados.

No mesmo momento, a PRF recebeu a informação de que um veículo do tipo Cavalo trator havia sido abandonado na BR-060, km 31, em Alexânia. Logo depois, o homem mais velho afirmou que ele era o condutor do veículo abandonado e que era vítima de um sequestro desde a noite de quinta-feira (22), quando foi abordado por indivíduos em um veículo Eco Sport branco.

Ainda de acordo com a vítima, os homens estavam armados e colocaram ele dentro do Ford e lá ficou durante toda a noite. Ele disse também que não viu para onde foi o veículo roubado e a carga.

Os suspeitos, que já tem passagens pela polícia, foram presos e encaminhados à Central de Flagrantes.