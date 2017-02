Suspeitos de roubo morrem em troca de tiros com a PM em Aparecida de Goiânia

Dois suspeitos morreram na tarde desta terça-feira (21) depois de trocarem tiros com a Polícia Militar (PM) na Vila Maria, em Aparecida de Goiânia. Segundo a PM, a dupla estava em um carro roubado quando foram avistados pelos policiais.

Os dois fugiram da abordagem, abandonaram o veículo e entraram em uma mata localizada no bairro. De acordo com a PM, a dupla percebeu que os policiais continuavam em perseguição e atiraram contra as equipes, que revidaram e os atingiram. Os suspeitos não resistiram e morreram no local.

Na ação, a PM apreendeu dois revólveres e o veículo roubado que, em seguida, foi devolvido ao proprietário. Nenhum policial foi ferido.