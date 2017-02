Suspeitos de roubo em joalheria são presos em Anápolis

Um homem de 22 anos foi preso e um adolescente apreendido, suspeitos de participar de um roubo a uma joalheria em Anápolis.

De acordo com a Polícia Militar (PM), durante abordagem em uma casa no setor Jardim Esperança, os policiais encontraram o rapaz de 22 anos, com passagem por tráfico de drogas e o adolescente, com passagens por furto e lesão corporal.

Os policiais encontraram ainda com os suspeitos, um revólver Taurus .38 com munição intacta, uma balança de precisão, uma porção média de maconha, uma furadeira e um relógio.

Os suspeitos foram encaminhados para a Central de flagrantes, onde o homem foi autuado por tráfico de drogas posse irregular de arma de fogo.