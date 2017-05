Suspeitos de roubo a carro forte são presos em Alexânia

Três homens foram presos suspeitos roubarem um carro forte em Unaí, em Minas Gerais, na última segunda-feira (22). De acordo com a Polícia Militar (PM), foram presos Boaventura Medrado de Souza, de 46 anos, Ricardo Silva Torres, de 35 e Leandro Henrique da Silva, de 36.

Eles foram detidos na tarde desta quarta-feira (24), em um estabelecimento comercial às margens da BR-060, no município de Alexânia, região central de Goiás. Segundo a Polícia Militar (PM), depois de verificar registro de histórico do GPS de um dos veículos dos indivíduos, os policiais foram à zona rural da cidade de Formosa, no entorno do Distrito Federal, onde apreenderam 4 Fuzis, 2 Pistolas, grande quantidade de munição, e aproximadamente R$ 200 mil em dinheiro.