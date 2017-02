Suspeitos de roubarem farmácia lançam carro contra portão no setor Perim, em Goiânia

Um carro avançou contra um portão de grade de um estabelecimento comercial, na tarde desta terça-feira (28), na Avenida Perimetral Norte, no setor Perim, em Goiânia. De acordo com a Polícia Militar (PM), no veículo estavam três pessoas suspeitas de roubarem uma farmácia, no setor Balneário Meia Ponte.

Segundo a PM, eles passavam pela Avenida quando avistaram uma viatura da corporação e saíram em alta velocidade. No cruzamento da Perimetral com a Avenida Mato Grosso, o motorista perdeu o controle do veículo, atravessou a pista da Avenida e bateu contra o portão. Um dos suspeitos fugiu, outro foi preso e uma adolescente de 14 anos foi encaminhada para o Hospital de Urgência Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL). Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima estava consciente e teve um corte na cabeça.