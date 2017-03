Suspeitos de participarem da morte de irmão de ex-prefeito de Goiatuba fogem do fórum de Aragarças

Dois irmãos, de 16 e 17 anos, suspeitos de participarem do latrocínio de Matheus Coelho, de 32 anos, irmão do ex-prefeito de Goiatuba, Marcos Coelho, fugiram do fórum de Aragarças na tarde desta quarta-feira (8).

Os adolescentes estariam no prédio aguardando a audiência de custódia do processo que apura o crime. A Polícia Militar (PM) foi acionada e realiza buscas para encontrá-los.

Até o fechamento deste texto, as circunstâncias sobre a fuga dos menores não havia sido esclarecida.

Segundo a Polícia Civil, na última sexta-feira (3), os adolescentes ajudaram o primo de 20 anos a assassinar a vítima a facadas e levar seu carro.