Suspeitos de integrarem quadrilha que roubou mais 700 rodas em Goiás e outros Estados são presos

Seis pessoas foram presas suspeitas de integrarem uma quadrilha que assaltava veículos de carga para a retirada e revenda de pneus e rodas. Outros dois suspeitos continuam foragidos. A polícia identificou aproximadamente 50 roubos praticados pelo bando nas rodovias dos Estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão. Estima-se que o número de itens roubados já ultrapassa 700. Eles responderão pelos crimes de associação para prática criminosa, latrocínio, roubo, cárcere privado e receptação qualificada.

As prisões ocorreram durante a operação "Corsários do Asfalto" da Polícia Rodoviária Federal juntamente com a Polícia Civil, através da Delegacia de Policia de Goianésia, desencadeada na madrugada da última sexta-feira (14). A investigação contou com colaboração e participação do Núcleo de Inteligência Operacional de Alto Araguaia do Mato Grosso e do Serviço de Inteligência de Goiás.

Além dos pneus e rodas, outros pertences dos motoristas também eram levados. De acordo com informações preliminares, a quadrilha era composta por oito pessoas, quatro assaltantes, dois receptadores e dois compradores. Os assaltantes residiam na cidade de Goianésia, e são do Sergipe e Maranhão. Ambos com passagens pela polícia por latrocínio, roubo e homicídio.

O centro das ações, segundo a investigação, era comandado de Goianésia, onde os pneus eram ocultados e repassados aos receptadores de Goiânia e Anápolis, que também foram presos na operação.

Dentro da organização, as funções eram distribuídas, primeiramente, no assalto e retirada dos pneus, em seguida, chegando à cidade, o material era repassado aos receptadores e, a partir disso, era feita a revenda das rodas. Todo esse processo não levava mais de dois dias e, a cada remessa, eram repassados de 30 a 60 pneus.

Além do roubo e comércio ilegal dos pneus, com a quadrilha, foram encontrados sete veículos, todos roubados ou com placas clonadas. Dois caminhões, que eram usados para fazer os assaltos e cinco veículos de passeio, todos de luxo. Segundo a polícia, os indivíduos encomendavam o furto dos automóveis e negociavam a troca pelos pneus roubados. Os presos permanecem na Delegacia da Polícia Civil, em Goianésia.