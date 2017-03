Suspeitos de integrar quadrilha de roubo a banco são presos em Goiânia

Dois homens e uma mulher foram presos nesta sexta-feira (24), em Goiânia, suspeitos de integrarem uma quadrilha de roubo a banco. De acordo com a Polícia Militar (PM), o grupo pretendia explodir uma agência bancária em uma cidade, ainda não identificada, do interior do estado, durante a madrugada deste sábado.

Ainda segundo a PM, a quadrilha estava sendo monitorada e, ao abordar os suspeitos, os policiais apreenderam um veículo roubado, duas armas de fogo, oito explosivos e duas máscaras. O trio e todo o material encontrado foram levados para a Central de Flagrantes.