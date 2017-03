Suspeitos de fraude em concurso para delegado em Goiás são liberados da prisão

As cinco pessoas presas pela Polícia Civil no domingo (12) e suspeitas de fraudarem o concurso de delegado substituto foram liberadas da prisão pelo juiz da 7ª Vara Criminal de Goiânia, Oscar de Oliveira Sá Neto. Eles compareceram na tarde de hoje em audiência de custódia, na qual o magistrado expressou o entendimento de que não houve elementos suficientes capazes de justificar a prisão em flagrante, tampouco os crimes imputados de organização criminosa e fraude de certame.

Os presos pela Operação Porta Fechada, deflagrada pelos delegados da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Administração Pública (Dercap), são: o médico Antônio Carlos da Silva Francisco, o bacharel em Direito e ex-vereador de Palmeiras de Goiás, Magno Marra Mendes, o contador Fábio Alves de Oliveira, o servidor público e bacharel em Direito, Armando Colodeto Júnior e a estudante Suzane Fonseca dos Santos.

O juiz Oscar de Oliveira frisou que existem indicativos de que tenham praticado a fraude, mas isso não seria o suficiente para justificar a flagrância. O Código de Processo Penal determina que a prisão em flagrante só ocorre no momento do cometimento do crime e, apesar de todos eles terem sido abordados pela polícia durante a prova da segunda fase do concurso, não foi enumerado nenhum elemento ou apreendido nenhum objeto eletrônico capaz de atestar a fraude.

A decisão determina, sob pena de retorno à prisão, que todos eles compareçam às intimações dos delegados e da Justiça no decorrer do inquérito, que não mudem de endereço, não cometam nenhum crime e nem façam uso de drogas.

Procurado pelo POPULAR o delegado titular da Dercap, André Bottesini, disse que vai esperar ter acesso à decisão oficial do juiz para se pronunciar. “Vamos verificar toda a situação. Precisamos de um posicionamento oficial”, afirma. A investigação continua sendo realizada para apurar mais elementos sobre a suspeita de fraude.

Todos os candidatos presos foram bem classificados na primeira fase do concurso. Todos, entre os quinze primeiros colocados, com notas entre 88,25 e 95,00. Segundo a investigação, eles teriam pagado entre R$ 120 mil e R$ 395 pela vaga, dando em troca até imóveis e carros.

Em razão das investigações a respeito da fraude no concurso para delegado de Polícia substituto, a Polícia Civil (PC) e a Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento (Segplan) decidiram, na tarde desta segunda-feira (13), suspender o processo seletivo temporariamente.

De acordo com o delegado geral da PC Álvaro Cássio dos Santos as próximas fases do concurso "estão suspensas até deliberações da Segplan". A possível anulação depende desses pareceres. Caso venha a ser cancelado, os inscritos receberão o dinheiro da matrícula de volta.