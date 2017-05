Suspeitos de diversos crimes são presos em operação da PC em Aragarças

Três pessoas foram presas e um adolescente apreendido durante a Operação Malafaia realizada pela Polícia Civil de Aragarças, a cerca de 380 quilômetros de Goiânia, na manhã desta terça-feira (16). Os policiais também apreenderam um revólver calibre 38, dez munições de calibre .40, de uso proibido, e mais de R$ 2mil em dinheiro.

O delegado titular da Delegacia de Aragarças, Ricardo Galvão, contou que os detidos são investigados por crimes diversos. Entre os detidos estão em prisão temporária Francisco Sobrinho Moraes Gêmeo. Ele é investigado pelo homicídio de Tenório Tapety.

A prisão de Sebastião de Jesus Queiroz é preventiva. O suspeito é investigado pelo crime de roubo qualificado. Já Paulo Capergiane Martins foi autuado em flagrante pelo crime de posse de arma de fogo e posse de munição de uso restrito. Além da arma e munições, os policiais encontraram com o detido a quantia acima citada.

O adolescente é investigado e foi apreendido pelo ato infracional equivalente ao crime de homicídio contra Jeferson Nunes da Silva.

Ainda de acordo com Galvão, o nome da operação faz referência a uma planta medicinal que visa minimizar as dores provocadas por doenças graves. A ação contou com aproximadamente 30 policiais civis da 7ª Delegacia Regional de Iporá.