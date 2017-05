Suspeitos de causar prejuízo de R$ 23 milhões com sonegação são presos em Goiás

Quatro pessoas foram presas temporariamente em uma operação do Ministério Público do Maranhão e da Polícia Civil de Goiás, nesta quinta-feira (25). Os alvos são investigados por sonegação de impostos em transações comerciais.

Segundo o Ministério Público, a organização criminosa interestadual tem empresas de fachada registradas no Pará, no Piauí e na Bahia e emitem notas fiscais frias, como a de venda de grãos a uma empresa do Maranhão.

A sonegação do Imposto sobre Cisrculação de Mercadorias e Serviços (ICMS) era feita por todo grupo, cada um com sua atuação. A empresa de grãos era a beneficiária do esquema, já que conseguia vender para várias empresas, em vários Estados, sem pagar o imposto.

As investigações apuram as fraudes entre 2014 e novembro de 2016. A empresa de grãos, segundo o MP, movimentou neste período mais de 300 milhões de reais. A sonegação, no mesmo período, pode ter gerado um prejuízo de 23 milhões de reais aos cofres públicos.