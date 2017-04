Suspeitos de assalto em casa são mortos em Aparecida de Goiânia

Dois homens morreram e um Policial Militar (PM) ficou ferido na manhã desta quarta-feira (12), durante um assalto em uma casa nas proximidades da GO-040, no Jardim das Hortências, em Aparecida de Goiânia.

Segundo um PM, a dupla assaltava uma casa na Rua Vitalino quando uma viatura da polícia, em patrulhamento, passou pelo local. Ao observar pela fresta da janela, a PM percebeu que algo estava errado.

Os policiais entraram na casa e os bandidos atiraram, A PM revidou. Um dos policiais foi atingido com um disparo na virilha, foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento do Jardim Itaipu. Já os suspeitos foram atingidos com tiros no tórax, não resistiram e morreram.

Com os suspeitos foram apreendidos dois revólveres. O Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) foi acionado no local para apurar o caso.