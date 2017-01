Suspeito invade casa e mata homem a tiros no Setor Garavelo, em Aparecida

Um homem foi morto a tiros dentro de casa na rua 32-E, do setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia. O crime aconteceu na tarde desta quarta-feira (11).

De acordo com um Policial Militar (PM), a vítima estava dentro de casa com o irmão quando o suspeito teria entrado no local e disparado contra um dos rapazes. Ainda segundo o PM, o vizinho escutou a gritaria e acionou os autoridades. O irmão da vítima reconheceu o autor e já está sendo ouvido pelo delegado responsável pelo caso.

O Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) está no local para apurar a motivação e desvendar a autoria do crime.