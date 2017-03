Suspeito de usar linha com cerol que matou criança é preso em Edealina

O suspeito de usar a linha com cerol que matou Wilker Vaz Rodrigues, de 8 anos, no último domingo (18), foi preso em Edealina, no Sul do Estado.

De acordo com o delegado Queops Barreto, responsável pelas investigações, o suspeito se desesperou ao perceber a gravidade da situação e fugiu do local por medo de ser agredido.

Ele foi ouvido, nesta segunda-feira (20), e confessou o crime. O homem foi levado para o presídio de Edéia.

Caso

Wilker Vaz Rodrigues andava de bicicleta quando foi atingido pela linha. Ele foi encaminhado para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.