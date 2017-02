Suspeito de torturar e matar jovem é preso em Aparecida de Goiânia

A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de ter torturado e assassinado um jovem, em setembro de 2015. A prisão aconteceu na tarde desta segunda-feira (20), em Aparecida de Goiânia, na região Metropolitana.

De acordo com o delegado Arthur Fleury, Dinamor Cândido e Oliveira foi preso pelo crime de homicídio qualificado pela tortura e por ameaçar testemunhas e familiares da vítima.

Segundo as investigações, no dia 6 de setembro de 2015, o jovem José Lucas Soares dos Santos saiu para uma festa de aniversário da enteada do suspeito e desapareceu. O corpo da vítima só foi encontrado três dias depois. A perícia constatou ele foi torturado durante esses dias.

Apontado como o principal autor do crime, Oliveira já havia sido preso, em agosto de 2016, mas estava respondendo o caso em liberdade. Segundo a polícia, ele teve que ser detido preventivamente por ter ameaçado testemunhas e familiares da vítima, atrapalhando a investigação.

O inquérito o deve ser concluído em dez dias.