Suspeito de tentativa de roubo é espancado por populares em Aparecida de Goiânia

Um homem de 30 anos, suspeito de tentativa de roubo em uma casa, foi preso após ser espancado por populares na tarde de quinta-feira (19), em Aparecida de Goiânia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem tentava roubar fios de cobre em uma casa, na Rua Alfredo Nasser, quando um grupo de populares viram a atitude suspeita do homem e o espancaram. As pessoas amarraram o homem com uma corda até que a PM chegasse.

O homem conseguiu danificar o padrão de energia da casa. Ele foi autuado na delegacia por furto qualificado e continua preso no 1º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia.