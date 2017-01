Suspeito de tentativa de roubo é baleado no Jardim das Hortências

Um jovem de 20 anos foi preso depois de tentar roubar um carro e atirar na vítima, na noite desta terça-feira (17), no Jardim das Hortências, em Goiânia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o rapaz tentou roubar um carro, mas a vítima reagiu por estar acompanhada dos dois filhos menores. O suspeito estava armado e atirou contra o carro. A polícia informou que os disparos acertaram o parachoques e um dos pneus traseiros do veículo.

Policiais da Rotam, em patrulhamento, localizaram o jovem e deram voz de prisão. Ele reagiu, atirou contra os policiais, que revidaram e acabou sendo alvejado na perna.

A polícia disse que tentou acionar socorro, mas não conseguiu, então levou o suspeito até a UPA do Curitiba. De lá, ele foi transferido para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). O hospital informou que o estado de saúde do suspeito é regular. Ele aguarda avaliação da equipe de cirurgia vascular, na emergência da unidade, escoltado. Ainda de acordo com a polícia, o suspeito foi autuado por roubo qualificado.