Suspeito de roubo no Setor Bueno é preso com celulares e relógios

Um rapaz foi preso na tarde de segunda-feira (26), suspeito de cometer vários roubos em Goiânia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), durante patrulhamento pela Avenida Consolação, no Setor Santa Rita, o suspeito foi abordado e confessou ter praticado vários roubos, entre eles, o roubo de um celular na manhã de ontem, na Avenida T-40, no Setor Bueno.

Ele disse ainda que os celulares e relógios roubados e a arma utilizada no crime estavam em sua casa. Os policiais apreenderam todos os objetos e o homem foi encaminhado para a Central de Flagrantes com a motocicleta utilizada nos roubos.

Segundo a PM, uma das vítimas compareceu na Central de Flagrantes e reconheceu o rapaz como sendo autor do crime.