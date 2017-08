Um suspeito de roubo morreu e outros dois fugiram após um confronto com a Polícia Militar (PM) na noite desta terça-feira (1º), na Avenida Antônio Fidélis, no Parque Amazônia, em Goiânia.

Segundo informações, eles fugiam em um carro roubado quando foram cercados e começaram a atirar contra os policiais, que revidaram.

Um dos criminosos foi ferido com um tiro no tórax. Ele não resistiu e morreu no local.

Os comparsas são procurados. Nenhum policial militar foi ferido durante a ação.