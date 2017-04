Suspeito de roubar e matar idoso a facadas é preso em Caldas Novas

Rafael Gomes da Silva, 22 anos, foi preso pela Polícia Civil de Caldas Novas. Ele é acusado de ser o autor do latrocínio contra o vendedor de cosméticos Carlos Campos Teixeira, 64 anos. Junto dele, um adolescente de 16 também foi apreendido e também é suspeito de ter participação no crime.

A vítima havia desaparecido na noite do último domingo e seu corpo foi encontrado na manhã de terça, nas proximidades da Rodovia GO-309, Setor Lagoa Quente. Segundo o delegado Wlisses Valentim, o cadáver tinha diversas perfurações produzidas por instrumento perfurocortante nas costas, barriga, cabeça e pescoço. Na ocasião do crime, foram subtraídos o carro, o telefone celular e a carteira do idoso. Os itens subtraídos da vítima, com exceção da carteira, foram recuperados. O veículo foi encontrado abandonado no estacionamento de um Shopping na cidade de Goiânia.

Wlisses também informou que o adolescente levou os policiais civis até o local onde a faca utilizada no crime foi dispensada, tendo o objeto sido localizado e apreendido. O delegado frisou que o rapaz se encontra à disposição da Vara de Infância e Juventude, enquanto Rafael foi recolhido na Unidade Prisional de Caldas Novas.