Suspeito de participar de assalto em padaria é preso no Jardim dos Buritis, em Aparecida de Goiânia

Homem é preso em flagrante com revólver que pode ser o que foi utilizado em latrocínio no Jardim dos Buritis, em Aparecida

Um homem foi preso após ser flagrado com um revólver calibre 38 que pode ter sido usado no crime que resultou na morte de um Policial das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) de Brasília no último sábado (13). A prisão aconteceu na manhã desta segunda-feira (15) no mesmo setor que ocorreu o latrocínio (roubo seguido de morte), no setor Jardim dos Buritis, em Aparecida de Goiânia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), testemunhas disseram que depois do crime o suspeito foi até o local, pegou o revólver e voltou pra casa. Ele tem várias passagens pela prática de roubo. A PM suspeita que o homem agisse com os outros dois menores que realizaram o assalto na padaria. Ele foi conduzido ao 7° Distrito Policial (DP) de Aparecida de Goiânia.

O crime

De acordo com o delegado Anderson Pimentel, no fim de semana um policial estava no estabelecimento comercial para colocar créditos no aparelho celular quando dois suspeitos entraram no local e anunciaram o assalto. O cabo reagiu e um dos criminosos tentou pegar a arma dele. Houve uma briga e em seguida a troca de tiros.

Uma atendente da panificadora, sobrinha da dona do local, foi atingida com disparos de arma de fogo e morreu. De acordo com o delegado, um dos criminosos também morreu após ser baleado. Um adolescente, envolvido no assalto, foi atingido com alguns tiros, mas foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). Já o policial, não resistiu aos ferimentos e morreu.