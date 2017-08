Suspeito de matar vigilante do Camelódromo de Campinas é morto em ação policial

O suspeito de matar um vigilante do Camelódromo de Campinas, foi morto no fim da manhã desta terça-feira (29), durante uma troca de tiros contra a equipe de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), no Conjunto Castelo Branco, em Goiânia.

Segundo a Rotam, ele e outro comparsa realizavam assaltos na região quando foram abordados por policiais. Houve uma troca de tiros e um dos suspeitos foi atingido, não resistiu aos ferimentos e morreu. Já o outro conseguiu fugir.

A Rotam disse ainda que o homem que morreu é autor de diversos homicídios, inclusive de um vigilante que foi morto no fim da tarde de ontem (28). Os policiais disseram também que algumas imagens comprovaram que o suspeito estava com as mesmas roupas e armas no momento do crime.

A Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) já foi acionada para apurar o caso.