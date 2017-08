Suspeito de matar servidor, ex-secretário de Saúde de Jesúpolis é preso

A Polícia Civil (PC) prendeu, na tarde desta quinta-feira (24), em Jaraguá, no Centro do Estado, Paulo César de Almeida, ex-secretário de Saúde de Jesúpolis. De acordo com a PC, ele era procurado por ter matado o auxiliar de serviços gerais, Arlam Bernardinho, de 35 anos.

O suspeito se apresentou com o advogado no Distrito Policial (DP) da cidade. O delegado Glênio Costa disse que ele foi preso porque um mandado de prisão temporária já tinha sido emitido.

O revólver de calibre 22, usado no crime, já foi apreendido. O caso aconteceu na última segunda-feira (21). As investigações apontam que o secretário estava em um estabelecimento comercial com a vítima e, após discutirem, o suspeito foi até em casa e voltou ao local com o carro da Secretaria de Saúde e uma arma e atirou no homem.