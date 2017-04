Suspeito de matar mulher e simular cena de suicídio em Luziânia está foragido

O assessor de microempresas Ivo Mendes do Nascimento, de 28 anos, é suspeito de matar a mulher Nathália Verônica de Macedo, de 26, e simular uma situação de suicídio no apartamento que o casal morava em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF). Ele é considerado foragido da Justiça desde o último dia 24 do mês passado. Eles estavam juntos há oito anos.

O corpo da dentista foi encontrado no dia 10 de março sentando em uma cadeira com um fio amarrado ao pescoço e na outra ponta, do lado de fora da sacada, estava um pia pendurada, contou ao G1 Goiás o delegado responsável pelo caso, Fabiano Medeiros.

De acordo com o delegado, o crime ocorreu após uma briga do casal, mas ele desconhece o motivo. No entanto, trabalha com três hipóteses, mas não pode revelá-las. Fabiano contou Nathália havia sumido na noite anterior a sua morte e que ele pegou os filhos de 11 anos, de um relacionamento anterior, e um bebê de 1 e saiu para procurá-la pelo condomínio.

Sem sucesso nas buscas ele levou as crianças para a casa da mãe da mulher e voltou ao apartamento na companhia de um tio de Nathália e junto eles encontraram o corpo da dentista.

Ainda de acordo com Fabiano, Ivo matou a dentista esganada e depois montou uma cena induzindo que Nathália tinha se matado. No entanto, durante as investigações foram reunidas provas que desmontam a cena montada pelo assessor.

Entre as evidências estão o relato da mãe de Nathália que a dentista raramente escrevia de forma errada nas mensagens de aplicativos e no dia do crime os textos estavam com erros. Medeiros acredita que Ivo se passou pela dentista.

O filho do assessor contou que vi a mulher morta no quarto e que ela tinha uma lesão nas costas. Antes de sumir, Ivo deixou o filho mais velho na casa da mãe e levou o bebê de um ano.