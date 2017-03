Suspeito de matar motorista do Uber confessa outro homicídio

Carlos Carmezindo Santos de Lima, de 18 anos, preso suspeito de participar do latrocínio contra um motorista do aplicativo Uber, Antônio Paulo Oliveira da Silva, de 32, ocorrido no último dia 9 deste mês foi apresentado na manhã desta terça-feira (28).

Segundo a delegada, Mayana Rezende, da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic) após a prisão Carlos confessou a autoria de um homicídio ocorrido em 2013, em Senador Canedo, quando ele tinha 14 anos. “Uma pessoa, que segundo ele, tinha o pré nome de Deivid e que o estaria ameaçando por imaginar que ele fosse concorrente no tráfico na cidade”, explicou Mayana.

A delegada pontua ainda que Carlos mata com frieza, não demonstra arrependimento e conta os fatos com tranquilidade. Na coletiva, Mayana contou que Carlos e o adolescente apreendido logo após o crime escolheram a vítima aleatoriamente. “Ele estava vulnerável. Os suspeitos o viram contando dinheiro e em seguida mexendo no porta mala. Eles o renderam, deram voz de assalto, amarraram as mãos e o obrigaram ele a entrar no veículo”, afirmou a delegada.

Os suspeitos alegam que não tinham intenção de matar Antônio que queriam somente o veículo para ir até uma festa e depois o abandonariam. Essa versão foi descartada pela polícia. “Essa versão não procede. Senão eles não teriam levado a vítima para um local ermo, poderiam ter liberado ele minutos depois. Ele não ofereceu resistência”, pontou Mayana. (colaborou CBN Goiânia)