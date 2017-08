Suspeito de matar jovem com cabo de vassoura na rodoviária de Inhumas é preso

Um homem foi preso na quinta-feira (17), em Inhumas, suspeito de matar a pauladas um jovem de 28 anos, dentro de um terminal rodoviário em Inhumas, na Região Metropolitana de Goiânia. O crime ocorreu na madrugada do dia 7 de março deste ano

Danilo da Silva Santos foi encontrado sem vida pelo vigilante da rodoviária, que ouviu gritos antes de encontrar o corpo. O autor, Jolfler João Silva Gomes, usou um cabo de vassoura para matar o rapaz.

De acordo com as investigações, a vítima era usuária de drogas e costumava ficar na rodoviária durante as madrugadas. Ele não tinha antecedentes criminais. Conforme explica o delegado Humberto Teófilo, responsável pelas investigações, uma camiseta parecida com a utilizada pelo autor no dia do crime, registrado por câmeras de segurança, foi encontrada durante busca na casa do suspeito. Laudo pericial já confirmou a morte por objeto de madeira.