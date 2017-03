Suspeito de matar filho de PM por dívida de R$ 400 é preso em Goiânia

O técnico em refrigeração Marcelo Deivid Pires de Siqueira, de 24 anos, foi apresentado nesta sexta-feira (31), pela Polícia Civil, como suspeito do assassinato de Pablo Emanuel Gomes Lopes, de 19 anos.

Pablo, que é filho de um policial militar, foi morto a tiros em frente a sua padaria, no Setor Jardim Curitiba, no último dia 2 de fevereiro. De acordo com o G1 Goiás, o motivo do crime seria a cobrança de uma dívida de R$ 400 relacionada ao conserto de uma moto após um acidente, contraída por um amigo do atirador. Ele e outro envolvido no crime estão foragidos.

Ainda segundo o G1, Siqueira confessou o homicídio, mas disse que agiu sozinho. A polícia descarta a versão e acredita que há outros dois envolvidos: Rafael Divino e Rafael Resende, que estão foragidos.

O caso é investigado pelo delegado Carlos Caetano Júnior.