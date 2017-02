Suspeito de matar Ana Clara é morto em troca de tiros em Goiânia

O suspeito de matar a menina Ana Clara Pires Camargo, de 7 anos, que estava desaparecida desde a última sexta-feira (17), morreu em uma troca de tiros com a Polícia Militar.

De acordo com o delegado Valdemir Pereira da Silva, um dos responsáveis pelas investigações do desaparecimento de Ana Clara, o suspeito Luís Carlos Costa Gonçalves, 35 anos, foi morto em uma troca de tiros com a PM, no setor Lorena Park, em Goiânia.

Segundo a Polícia Militar, durante a abordagem, Luís agiu de maneira violenta contra as equipes da PM.

Uma coletiva sobre o assunto foi marcada para a tarde desta quarta com o assessor de aomunicação da PMGO, Tenente Coronel Ricardo Mendes e o delegado Gilson da Assessoria de Comunicação da Polícia Civil, onde vão dar mais informações sobre o caso.

O corpo da garota foi localizado em um terreno próximo a Embrapa, em Santo Antônio de Goiás, na manhã desta quarta-feira (22).