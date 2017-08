Suspeito de incendiar casa com mulher e crianças dentro é preso em Goiânia

A Polícia Militar prendeu na noite desta quarta-feira (30), Aurélio Ferreira de Morais, suspeito de incendiar uma casa propositalmente no dia 27 de junho, Parque Eldorado Oeste, em Goiânia.

No momento do incêndio estavam no imóvel a jovem Aline Almeida Gomes, de 19 anos, e seus dois filhos, um de 2 anos de idade e outro de 5 meses. Aline morreu 18 dias depois na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). As crianças também foram socorridas e levadas ao Hugol.

Segundo a PM, o suspeito foi preso em uma casa no Setor Vera Cruz após denúncias de que estariam ocorrendo disparos de arma de fogo no imóvel. Ao entrar na casa, o homem tentou fugir pulando muros, mas foi detido pelos policiais. Com ele os policiais apreenderam um revólver.

Durante a abordagem, os policiais foram informados do suposto envolvimento de Aurélio com o incêndio que matou Aline. A Polícia Civil ainda investiga a motivação do crime e a possível participação de Aurélio.