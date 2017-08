Suspeito de homicídio em Corumbaíba é apreendido em Minas Gerais

Um jovem de 16 anos foi apreendido em Araguari (MG), na tarde de quarta-feira (9), suspeito de participar do homicídio de Vinícius Divino Vieira, vulgo “Vinícius Capeta”, 20 anos, que aconteceu no dia 16 de maio desse ano ao lado do Fórum de Corumbaíba.

De acordo com a Polícia Civil (PC), o rapaz pilotava uma motocicleta e o seu comparsa, de 15 anos, disparou os tiros em “Vinícius Capeta”, que não resistiu e morreu. No dia do crime, o autor dos disparos foi apreendido em flagrante, mas seu comparsa fugiu. Segundo as investigações, o crime ocorreu devido a desavenças existentes entre a vítima e os autores, que eram integrantes de grupos rivais da cidade.

Ainda de acordo com o delegado Leylton Barros, que coordenou as investigações, após ter participado do homicídio, o suspeito fugiu para Araguari, onde foi apreendido nesta pelos policiais civis de Corumbaíba. Os suspeitos, após apreendidos, foram encaminhados a centros especializados de custódia de menores infratores.