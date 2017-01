Suspeito de furtos é preso com cartões de crédito e documentos de vítimas em Goiânia

Um homem de 33 anos foi preso na madrugada de terça-feira (17), suspeito de cometer vários furtos, no Parque das Laranjeiras, em Goiânia.

Segundo a Polícia Militar (PM), as vítimas informaram aos policiais as características do autor, que furtou estabelecimentos comerciais, um taxista, e outros.

No Parque das Laranjeiras, a PM abordou o suspeito, que estava com diversos cartões de crédito e documentos em nome de terceiros.

De acordo com a PM, vítimas como o taxista e o gerente de um posto de combustível, reconheceram o homem.