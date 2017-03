Um homem suspeito de furtar uma casa no setor Parque das Nações, em Aparecida de Goiânia, na noite de quinta-feira (16), foi agredido e amarrado em um poste de energia por populares.

Segundo a Polícia Militar (PM), as vítimas foram atrás do homem depois que ele teria roubado uma caixa de ferramentas. Com o suspeito, a polícia ainda encontrou uma faca. De acordo com a PM, o homem possui várias passagens pela polícia.

O suspeito foi preso e encaminhado ao 4º Distrito Policial da cidade.