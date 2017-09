Suspeito de furtar R$ 8 mil da ex-sogra em Itumbiara diz que vai trabalhar para devolver o dinheiro

O auxiliar de serviços gerais Moacir Cabral de Moura, de 49 anos, confessou ter furtado cerca de R$ 8,6 mil da conta bancária da ex-sogra, em Itumbiara, ao ser preso na última quinta-feira (31), em Buriti Alegre.

Segundo a Polícia Civil (PC), a quantia estava na poupança da idosa, que percebeu o rombo quando foi sacar o dinheiro para reformar a casa. O delegado Vinícius de Castro Penna, do 2º Distrito Policial de Itumbiara, informou que os saques aconteceram entre abril e junho deste ano, quando Moacir já estava separado da mulher, mas ainda morava no mesmo lote que a família e aproveitava para pegar o cartão da ex-sogra.

“Ela sentiu falta do dinheiro procurou a gente. Fomos no banco, só tinha pouco mais de R$ 1 na conta. Eles nos cederam algumas imagens e, graças a isto, conseguimos identificá-lo”, explicou o delegado, que continuou. “Depois que ele fez o último saque ele melhorou um pouco de vida, já se mudou do lote que dividia com a família da ex-mulher, acreditamos que também por temer que fosse descoberto. O homem disse que se arrepende e vai pagar o que furtou”, finalizou Penna.

O homem está preso no presídio de Itumbiara e deve responder por furto qualificado.