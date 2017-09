Suspeito de furtar R$ 25 mil em materiais ortodônticos para trocar por crack é preso em Novo Gama

Um homem de 40 anos foi preso na sexta-feira (1), em Novo Gama, suspeito de furtar materiais ortodônticos avaliados em R$ 25 mil para trocar por 15 pedras de crack.

Segundo a Polícia Militar (PM), após o furto em uma clínica odontológica em Novo Gama, na última quarta-feira (30), a equipe chegou até um abrigo onde estava o suspeito do crime.

A polícia informou que ele confessou o crime e contou que furou a parede da clínica com uma chave de fenda e ao entrar no estabelecimento comercial o alarme disparou e ele fugiu. Quando o alarme parou de tocar, ele voltou e furtou um micro-ondas, uma maleta com materiais ortodônticos avaliada em R$ 25 mil e alguns controles do ar condicionado.

O material furtado foi trocado por 15 pedras de crack na cidade de Santa Maria (DF). O suspeito indicou para os policiais onde funcionava a "boca de fumo". No local, a polícia foi recebida por um jovem de 19 anos, mas negou ser traficante.

Durante a busca domiciliar, a PM encontrou a maleta com materiais ortodônticos, um tablete médio e seis tabletes pequenos de maconha, uma pedra de crack e R$ 858,00. Segundo a polícia, o dono da casa já tinha seis passagens por roubo, furto e receptação. Já o suspeito do furto tem passagens por roubo, receptação, estupro de vulnerável e tráfico de drogas.

A dupla foi presa e levada para a 2° Delegacia de Polícia de Valparaíso.