Suspeito de furtar 12 mil reais em materiais odontológicos é preso na BR-153

Um homem foi preso no fim da manhã desta quarta-feira (05), suspeito de furtar materiais odontológicos avaliados em 12 mil reais, na BR-153, em Hidrolândia, Região Metropolitana de Goiânia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o suspeito abriu a porta de um veículo e pegou uma pasta com os equipamentos odontológicos. Além de levar também medicamentos, receitas e um carimbo da clínica odontológica, que era do proprietário do veículo.

A PRF foi acionada e abordou o suspeito dentro de um ônibus do transporte coletivo. Os objetos roubados estavam dentro da mochila dele.

O homem foi preso e encaminhado à Polícia Civil (PC) de Hidrolândia.