Suspeito de estuprar turista alemã em Povoado de Alto Paraíso é preso

Um homem de 36 anos de idade, acusado de ter estuprado uma turista alemã na tarde de domingo (16), no Povoado de Moinho, em Alto Paraíso, foi preso por agentes da Polícia Civil (PC). Segundo o delegado José Antônio Sena, a Polícia Militar recebeu a denúncia no dia do fato e comunicou à PC, que deu prosseguimento às investigações.

Já com as características físicas do suspeito, os policiais deram continuidade às diligências, principalmente nos locais onde o suspeito com atributos semelhantes as que foram repassadas pela vítima poderia estar. Ele já vinha sendo investigado pelos agentes por crimes de roubos no município.

De acordo com o delegado, o suspeito foi encontrado deitado “folgadamente em uma rede no alpendre da casa de seus pais, na região do Povoado do Moinho”. Conduzido à delegacia, ele foi reconhecido imediatamente pela vítima, que afirmou não ter nenhuma dúvida de que ele é o individuo que a havia estuprado. Apesar de ainda muito emocionada e machucada, a mulher narrou os detalhes da violência sofrida.

Segundo a vítima, acostumada a longas caminhadas em sua terra natal, a Alemanha, ela saiu do hostel em que estava hospedada, em direção a uma comunidade onde prestava serviço voluntário no Povoado, quando percebeu a presença do suspeito. Após iniciar uma conversa, percebendo que a vítima era de nacionalidade estrangeira, ele sacou uma faca, a obrigando a passar uma cerca de arame, e, em um lugar isolado, cometeu a violência sexual.

Uma testemunha, ouvida pela polícia, afirmou ter encontrado a vítima muito machucada e desnorteada, afirmando em inglês, repetidas vezes, estar com medo. Na delegacia, o policial Jorge Luis, que tem formação em língua inglesa e já morou na cidade de Westside, no Estado de Iowa, nos Estados Unidos, foi nomeado como tradutor pelo delegado José Antônio Sena e narrou o que a vítima relatou.