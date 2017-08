Suspeito de estuprar meninos de 11 anos é preso em Planaltina de Goiás

Atualizada às 14h40

Um homem de 41 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (11), suspeito de estuprar dois meninos de 11 anos, em Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.

Segundo o delegado Yasser Yassine, as primeiras denúncias contra o homem chegaram no início do ano e desde fevereiro ele já era investigado pela Polícia Civil. De acordo com a PC, a mãe de uma das vítimas se passou pelo filho através do aparelho celular para tirar informações do suspeito.

Ainda segundo o delegado Yasser, o homem aliciava as vítimas através das redes sociais e trocava dinheiro e balinhas por sexo. O delegado Yasser Yassine acredita que um dos meninos foi abusado mais de uma vez e de acordo com Yassine, o aliciamento acontecia há pelo menos um ano.

O delegado contou ainda que o suspeito é casado e que os encontros normalmente aconteciam na casa dele, mas o homem foi preso no momento em que se encontrava com outra vítima em um supermercado.

Após ser detido por estupro e pedofilia, ele foi encaminhado à delegacia de Planaltina. A polícia acredita que existam outras vítimas na cidade e na região.