Suspeito de espancar e matar taxista de 60 anos é preso em Valparaíso de Goiás

O suspeito de espancar, matar um taxista de 60 anos e roubar o táxi em que ele estava em Valparaíso de Goiás, no entorno do Distrito Federal, foi preso nesta quinta-feira (20). O trabalhador desapareceu na hora do almoço na quarta-feira (19) e chegou a ser encontrado com vida já à noite, mas não resistiu aos ferimentos e morreu em um hospital de Brasília, para o qual ele foi encaminhado.

Segundo informações da Polícia Civil, o senhor estava no ponto de táxi quando recebeu uma ligação de um cliente que pedia uma corrida. Em seguida, ele desapareceu. Sem respostas, os amigos acionaram o rastreador do veículo e descobriram que o táxi se encontrava em frente a um condomínio do município. Como o relato, eles foram até o local, mas não encontraram a vítima.

O idoso só foi encontrado no início da noite de quarta-feira (19) na Rua 25 com diversos ferimentos. Ele foi encaminhado para um hospital de Brasília, contudo, não sobreviveu aos diversos ferimentos.

A delegada responsável pelo caso, Ísis Leal, relata que solicitadas imagens das câmeras de segurança do condomínio. “Identificamos um homem pelas gravações que estacionou o veículo e começamos as buscas por ele”. De acordo com a delegada, o porteiro reconheceu o suspeito, que era morador do local.

Após a identificação e captura, já na delegacia, o suspeito, segundo Leal, autorizou a entrada na casa. Já no interior os agentes encontraram a chave do táxi, a carteira da vítima e as mesmas roupas que foram usadas durante o crime. O suspeito foi preso e conduzido à delegacia. “Marcas de sangue também foram observadas na bermuda do suspeito. Iremos esperar o resultado da análise para identificar se é da vítima”, diz. Caso seja condenado, o homem responderá pelo crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte.