Suspeito de chefiar um dos maiores grupos de roubo a bancos é morto em ação policial, em Aragarças

Um homem suspeito de chefiar uma das maiores quadrilhas especializadas em assalto a bancos do País foi morto dentro de um carro durante troca de tiros com policiais militares (PMs) nesta quinta-feira (4), em Aragarças, no Oeste do Estado. O fato aconteceu no decorrer de uma operação realizada pelas Polícias Civil (PC), Militar (PM) e Federal (PF) em Jussara e Aragarças, além de Barra do Garças, no Mato Grosso.

O suspeito Carlos Jardiel de Barros Dantas vinha sendo acompanhado por policiais em um veículo descaracterizado na manhã desta quinta, quando desconfiou da ação e, segundo agentes da Polícia Civil de Aragarças, desferiu diversos disparos em direção ao carro.

Ainda conforme o relato, os policiais militares que acompanhavam o homem revidaram e o acertaram. Carlos morreu no local. Com ele foram encontrados um documento falso e uma pistola .40 no chão do carro em que ele estava.

Carlos é apontado pela PM como líder de uma associação criminosa composta por pelo menos 30 homens. Em desfavor dele consta um mandado de prisão em aberto no Pernambuco.

De acordo com policiais, em janeiro deste ano ele teria matado dois PMs em Bom Jesus da Lapa, na Bahia durante uma ação do novo cangaço. O homem também já tinha sido preso pela PF em São Paulo e foi condenado a mais de nove anos de prisão, em 2003. A operação segue na busca de outros integrantes do bando.