Suspeito de assassinato de motorista da Uber é preso em Senador Canedo

Um policial militar à paisana prendeu nesse sábado (25), um dos suspeitos de latrocínio ao motorista da Uber, Antônio Paulo Oliveira da Silva, de 32 anos.

Carlos Carmesindo Santos de Lima, de 18 anos de idade, foi visto em Senador Canedo por um policial de folga que realizou a prisão até chegada de uma equipe da Polícia Militar (PM). Em um vídeo divulgado pela PM, o suspeito confessa a participação no crime e acusa o comparsa de 17 anos, de ser o autor das facadas.

O caso aconteceu na noite do dia 9 de março e, segundo a Polícia Civil, os suspeitos renderam a vítima na Praça universitária. Em seguida, levaram o motorista para um matagal, no Bairro Aruanã Park, região leste da capital, onde ele foi morto.

Depois de abandonar o corpo do motorista, os assaltantes fugiram com o carro roubado para Senador Canedo. Na cidade, eles foram abordados pela Guarda Civil, mas, durante a abordagem, Carlos Carmesindo conseguiu fugir.

Porém, o menor apreendido revelou onde o corpo da vítima tinha sido deixado. O menor foi conduzido para o 1° DP de Aparecida de Goiânia e na época, afirmou que receberia dinheiro para sair com o carro, mas não sabia da morte.

Com a prisão de Carlos que foi encaminhado para a sede do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), as duas versões vão ser analisados pela Polícia Civil.