Suspeito de assassinar a namorada em Valparaíso disse que "ela se esfaqueou sem querer"

Eduardo Santos, de 32 anos, foi preso, nesta quinta-feira (27), suspeito de matar a namorada, a professora Gleidice Silva, 43 anos, a facadas em Valparaíso de Goiás. Segundo informações do G1 Goiás, a família da vítima suspeita que ele queria ficar com o dinheiro dela.

Ainda segundo a reportagem, o crime aconteceu no último dia 24 de março. O corpo só foi encontrado seis dias depois, dentro de casa dela, em estado de decomposição.

A polícia começou a suspeitar de Eduardo após analisar imagens de câmeras de segurança da rua. De acordo com o G1, uma das imagens, feita por volta das 23 horas, mostra o casal chegando em casa a pé. Três horas depois, o suspeito saiu da casa sozinho no carro da vítima.

O veículo, as joias, os cartões bancários e o dinheiro da vítima desapareceram.

Eduardo foi preso no dia 30 de março, uma semana após o crime. Ele estava escondido na cidade de Cascavel, no Paraná.

Ao G1, a delegada responsável pelo caso, Isis Leal, disse que, em depoimento, o homem negou o crime. “Ele alegou que brigou com a vítima e, naquela confusão, ela se esfaqueou sem querer, que ela caiu em cima da faca e, com medo de noticiar isso para a polícia, pegou as coisas dela e fugiu”, disse