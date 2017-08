Um homem de 35 anos foi preso, na quarta-feira (23), em Planaltina de Goiás a aproximadamente 260 quilômetros de Goiânia. Ele é suspeito de abusar sexualmente da própria filha de 13 anos.

De acordo com as investigações da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), os abusos ocorreram em períodos distintos, entre 2016 e meados de março deste ano, quando a vítima foi resgatada e encaminhada ao orfanato.