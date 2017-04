Suspeito é preso por invadir casa no Setor Cidade Jardim

Um homem foi preso depois de invadir uma casa na noite de sexta-feira (14) no setor Cidade Jardim, em Goiânia. De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito estava acompanhado de um comparsa.

Ele teria entrado na residência enquanto o outro ficou no portão da casa. Uma viatura da PM passou e abordou o suspeito que estava do lado de fora. Ele reagiu, atirou contra os policiais e conseguiu fugir. Os PMs entraram na casa e encontraram o segundo suspeito no quintal. Ele foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes.